Antes discreto, Edigar Junio assume protagonismo com gols importantes no Bahia

A voz é mansa, baixinha mesmo. O discurso, o menos chamativo possível. Nada de polêmicas ou declarações incisivas, só o que chamamos de trivial. Em campo, não se espera dele extrema ousadia para lances espetaculares. Em compensação, não falta trabalho e competência.

Pela descrição, deveríamos estar falando daquele jogador quase imperceptível no elenco, que escapa sempre da luz dos holofotes. Nada disso. O antes tímido atacante Edigar Junio assumiu um protagonismo que culminou com a explosão do gol do triunfo no Ba-Vi do último dia 22, nos minutos finais. Aquele herói ‘descamisado’ não poderia ser o discreto operário de tempos atrás.

Mas é. Só que agora, com a tarefa de ser o homem-gol da equipe, tem aparecido bem mais. Nos últimos cinco jogos, fez quatro gols. Também deixou sua marca nas duas partidas mais recentes da equipe, sequência inédita para ele nesta temporada. Caso volte às redes no domingo, quando o Bahia tem confronto direto com a Ponte Preta, às 17h, na Fonte Nova, Edigar terá feito gol em três partidas consecutivas – algo que conseguiu pela última vez na Série B de 2016.

Mesmo tendo disputado apenas 14 embates como titular, por ter sofrido com problemas físicos, o jogador já é o artilheiro do time no Brasileiro. Soma seis gols, mesmo número do colombiano Mendoza. Em toda a temporada, conta nove tentos, perdendo só para Régis, com 13.

Mas Edigar se destaca mesmo pela quantidade de gols decisivos que marcou. A começar por aquele que deu o título da Copa do Nordeste ao Esquadrão: o do 1 a 0 sobre o Sport, na Fonte. Na Série A, todos os seis gols do atleta renderam pontos à equipe. Ele balançou a rede em três triunfos (6 a 2 sobre o Atlético-PR, 1 a 0 contra o Cruzeiro e 2 a 1 no Ba-Vi) e dois empates (fez os dois gols no 2 a 2 com o Palmeiras e marcou também no 1 a 1 diante do Fluminense, no domingo passado).

Tudo isso fez o brasiliense virar figura onipresente nas entrevistas coletivas. Nas últimas semanas, foi convocado quatro vezes. No mesmo período, Renê Júnior falou à imprensa em duas ocasiões; Mendoza, Eduardo, Tiago, Jean, Vinicius e Juninho Capixaba, uma vez cada.

Em mais uma dessas coletivas, ontem, Edigar falou sobre a fase de goleador que vive. “Procuro estar sempre finalizando, próximo ao gol, porque eu sempre tive essa vocação. Sou atacante e tenho que estar a todo momento buscando o gol”, disse.

O jogador, que tem contrato com o clube até o fim de 2019, tem alternado atuações pelas beiradas e no comando do ataque. Contra o Flu, jogou pela ponta. Diante da Macaca, deverá ser centroavante. Ele não vê problema: “Estou em função do time, me sinto bem jogando nas duas posições”.

Confirmados

O próprio Edigar, o zagueiro Lucas Fonseca e o volante Renê Júnior – que haviam sido poupados do treino de quarta – trabalharam normalmente ontem e entram em campo no domingo. Assim, o único desfalque importante deverá ser o volante Edson, que se recupera de uma lesão muscular.

