Antes de viagem, Bahia recebe Confiança pelo Nordestão

Já que o Bahia quer divulgar sua marca nos Estados Unidos, o clube terá de arcar com as consequências. No caso, enfrentar uma verdadeira saga para jogar três vezes, em dois países, em sete dias.

A epopeia começa nesta quinta-feira, 25, às 21h30, quando o Tricolor pega o Confiança, na Fonte Nova, pela 3ª rodada do Nordestão - duelo que deve terminar pouco antes de meia-noite.

Na sexta, 26, às 5h15, o mesmo grupo viaja para Orlando, onde desembarca às 17h15 no horário local (19h15 no horário da Bahia). No dia seguinte, às 19h30 de lá, entra em campo para o amistoso contra o Orlando City.

A correria será tanta que um treino na Flórida teve de ser desmarcado. Na noite de domingo, o time volta para Salvador, onde chega às 11h de segunda. Na terça, treina antes de viajar para pegar, na quarta, às 21h45, em Aracaju, novamente o Confiança.

Para alguns, a corrida começou na madrugada de nesta quinta: parte da comissão técnica embarcou às 5h50 para a Flórida, junto com funcionários do clube e três jogadores: Cristiano, Moisés e Yuri.

Força máxima

Tanto esforço foi para usar o time completo contra o Confiança, nesta quinta. "Essa foi a nossa prioridade. Será um jogo fundamental para conseguir a classificação com tranquilidade", disse o gerente de futebol tricolor, Éder Ferrari.

"Nenhum atleta questionou nada. O sacrifício da viagem a gente compensa depois, com descanso, ou diminui a carga nos treinos" completou.

O goleiro Marcelo Lomba seguiu o discurso do dirigente: "Sabemos que a Copa do Nordeste é um grande objetivo do clube. Queremos vencer e nos classificar logo", disse. "Mas é importante também divulgar o Bahia internacionalmente no amistoso".

Nesta quarta, 24, o técnico Doriva comandou um treino na Fonte Nova com os portões fechados. Com isso, não foi possível descobrir a equipe titular desta quinta. A tendência é que João Paulo entre no lugar de Moisés e que Hernane recupere a vaga após se curar de lesão.

O zagueiro Éder, com uma torção no tornozelo, não treinou, assim como os atletas que embarcam nesta quinta.

