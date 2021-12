Antes de treino, elenco do Bahia tem reunião com Angioni

A rotina de treinos do Bahia foi interrompida nesta quarta-feira, 20, por uma reunião, a portas fechadas, entre jogadores e o gestor de futebol, Paulo Angioni.

O tema do encontro, que durou aproximadamente 45 minutos, não foi revelado. Procurado pela reportagem, o capitão Titi disse que o grupo está proibido de dar qualquer declaração que não seja durante as coletivas do clube.

A reunião acontece depois da eliminação precoce do Bahia na Copa do Nordeste e também após jogadores como Titi e Souza revelarem que o clube estava devendo salários ao time.

No último dia 18, a assessoria do Bahia soltou nota para a imprensa afirmando que todas as dívidas com os jogadores que estão no clube, incluindo os salários de dezembro e janeiro, 13º, férias e premiações, foram quitadas.

O Bahia confirma que ainda está em débito com jogadores que não fazem mais parte do elenco, mas, segundo a nota, planeja regularizar esta situação até a final da próxima semana.

Após a reunião, o grupo realizou uma sessão de musculação na academia do clube e depois desceram para o campo, onde fizeram um treino físico de arranques em um circuito de obstáculos. O volante Toró fez um trabalho a parte com bola. Já o lateral Pablo não treinou, devido a uma forte gripe.

