Antes de apresentação, Guto manda recado para torcedores

Anunciado na semana passada, Guto Ferreira só será apresentado oficialmente como novo treinador do Bahia nesta segunda-feira, 27. Porém, o novo comandante não perdeu tempo e, por meio de uma rede social, fez o primeiro contato com a torcida tricolor.

No vídeo publicado pelo perfil oficial do clube no Instagram, Guto, além de agradecer à direção do Bahia pela oportunidade dada para liderar a missão de "conduzir o tricolor para Série A", fez questão de convocar a torcida ao estádio e pedir apoio.

Ele só será apresentado à imprensa amanhã, mas decidiu gravar um vídeo para a Nação Tricolor. Fala, Guto 🔵🔴⚪️ Um vídeo publicado por @ecbahia em Jun 26, 2016 às 2:24 PDT

E o treinador irá precisar de toda ajuda mesmo. Em má fase, o Esquadrão soma quatro derrotas consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro e já é o 9° colocado da tabela com 17 pontos somados em 12 partidas.

Guto Ferreira já poderá contar com o apoio do torcedor na partida de estreia, na próxima terça-feira, 28, no duelo diante do Oeste, na Arena Fonte Nova, às 19h15.

