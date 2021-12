Antes da estreia no Bahia, Rosales diz estar mais adaptado

Mesmo que não confirme, o técnico Jorginho não tem nenhuma dúvida de que, no domingo, 17, pela estreia do tricolor no Campeonato Baiano, o meia argentino Paulo Rosales - regularizado na segunda-feira - jogará como titular.

Atuando pela equipe principal desde o início da intertemporada de treinos - após a eliminação da equipe na Copa do Nordeste -, o gringo fez mais uma boa exibição no coletivo da última terça-feira, 12, no Fazendão.

Sua boa técnica é esperança de luz no meio-campo do Esquadrão a partir do duelo das 16 horas, no Estádio Lomanto Júnior, contra o Vitória da Conquista. Porém, em todas as suas entrevistas, Jorginho faz questão de ressaltar que o atleta pode não render logo de cara por ainda precisar se adaptar à nova casa, em outro país.

"Mas aos poucos eu venho me adaptando a tudo o que ele pede. O futebol argentino é diferente do brasileiro, mas eu estou com uma expectativa muito linda de jogar com a camisa do Bahia. Para mim, é um desafio muito grande atuar no Brasil e pretendo não desperdiçar essa oportunidade", discursou Rosales, em sua primeira entrevista coletiva na sala de imprensa desde que foi apresentado, no dia 4 de fevereiro.

Algo que tem preocupado o gringo é o fato de os gramados brasileiros serem mais altos do que os argentinos, mas ele procura minimizar: "O jogador precisa saber se virar em qualquer tipo de campo".

Sobre o entendimento com os colegas de trio ofensivo, ele se mostra animado. "Tudo vem acontecendo o mais rápido possível. Estamos nos conhecendo e sabendo o que cada um gosta de fazer no campo", afirmou.



adblock ativo