Ano começa com festa internacional na Fonte Nova

Tudo o que rodeava a partida de sexta-feira, 16, deixava claro: era noite de festa. Nem tanto para o Shakhtar Donetsk, que afinal de contas era o visitante, mas sim para os anfitriões. Ficou claro que o Bahia e a sua torcida estavam radiantes pela chance de abrir a temporada contra um time que disputa nada menos do que a Liga dos Campeões da Europa.

Todo o roteiro do que aconteceu na Fonte Nova foi mesmo de festa. Num amistoso com direito a duas viradas, o Esquadrão de Aço versão 2015, do técnico Sérgio Soares, saiu do seu primeiro teste com triunfo por 3 a 2.

Para começar, o barulho na arena antes do jogo parecia de carnaval. Uma efanfarra foi contratada para circular pelo estádio, tocando o hino do clube, acompanhada de perto pela irreverência dos tricolores. Até a entrada do time em campo foi inusitada. Os refletores foram apagados, e os jogadores apareceram, um a um, acompanhados por um único facho de luz e uma narração com seus nomes e fichas - algo parecido com o que a NBA faz.

Neste encontro após mais de um mês, a torcida deu o tom da festa, com 17 mil pessoas, a maioria compradores de última hora. Até meio-dia, só 9 mil haviam garantido ingresso. Por isso, as filas nas bilheterias continuaram durante o jogo.

Com a bola rolando, o Bahia deixou boa impressão. Pressionou nos primeiros minutos. A primeira explosão de alegria do ano ocorreu aos 13 minutos. O garoto Rômulo cobrou falta na direção da área, a bola passou por dois jogadores e enganou o goleiro Pyatov.

Em seguida, o Shakhtar passou a dominar o duelo. Nervoso, o Tricolor perdeu a cabeça e o clima amistoso. Abusando das divididas, Bruno Paulista, Adriano Alves e Rômulo receberam amarelo.

Alex Teixeira empatou aos 27, aproveitando vacilo da defesa. Puxou contra-ataque com toques rápidos e chutou da entrada da área. Dez minutos depois, Luiz Adriano girou na entrada da área e chutou no cantinho.

Nova virada

A proposta de investir nas revelações da base se confirmou no intervalo. Dos 11 substitutos, sete eram crias do Fazendão. O Shakhtar também fez testes e colocou oito jogadores que estavam no banco.

Coube a um garoto salvar a festa tricolor. Aos 11 minutos, sob domínio do Shakhtar, a bola sobrou para Zé Roberto após tiro de meta e desvio de cabeça. De primeira, ele mandou para a rede. Oito minutos depois, outro chutão seguido de desvio chegou a Zé Roberto, que revirou o placar para 3 a 2. E a torcida gritou 'olé'.

adblock ativo