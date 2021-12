Aniversário do Bahia terá ações especiais

Nesta sexta-feira, dia 1º de janeiro, o Bahia completa 85 anos de existência. A data, porém, promete ser apenas ilustrativa - a ideia do Tricolor é celebrar durante todo o ano que vem.

"Estamos planejando várias ações, não só para o dia 1º, mas teremos um ano inteiro de comemorações. Acho que uma data importante como essa merece isso. Elas vão acontecer ao longo do ano, algumas em jogos, outras não", explicou o diretor de mercado do Esquadrão, Jorge Avancini.

A celebração já começou em 2015, com os lançamentos de uma camisa retrô - totalmente branca e inspirada na primeira usada pelo clube, em 1931, ano de sua fundação - e de uma revista virtual exclusiva para sócios, que trabalha com a história do clube e terá periodicidade mensal.

A próxima grande investida será no dia 4 de janeiro, quando o Bahia lançará um novo site oficial, inspirado também nos 85 anos do clube. O conteúdo do lançamento terá matérias especiais sobre o aniversário e um vídeo do presidente Marcelo Sant'Ana projetando a temporada de 2016.

"O novo site não terá apenas um novo design, mas sim todo um novo modelo, bem mais interativo, para que o torcedor tenha mais formas de chegar ao clube", explicou Avancini.

Novo enxoval

A grande novidade para o mês de aniversário, porém, será o lançamento do novo enxoval oficial, o segundo produzido pela Penalty. "Vai ser na segunda quinzena de janeiro. Ainda não temos uma data fechada, mas teremos um evento para isso. O lançamento não acontecerá apenas num jogo, não", garantiu o gerente de marketing, Lênin Franco. O uniforme, aliás, vai contar com um emblema em alusão aos 85 anos (veja foto ao lado).

A ideia é que o novo padrão esteja pronto a tempo de estrear em um amistoso de pré-temporada a ser marcado pelo clube, também em janeiro e em comemoração ao aniversário. Data e rival ainda não estão definidos. "Nossa pretensão é fazer um ou dois destes jogos, entre amistosos ou jogos-treino, entre 18 e 24 de janeiro", disse o presidente Marcelo Sant'Ana.

Ano de celebração

Jorge Avancini lamentou que, por conta do calendário comum aos baianos em época de final de ano, não será possível realizar um evento maior na data de fato do aniversário. "Eu queria fazer um grande evento no dia 1º, mas me convenceram de que não tem como fazer isso em Salvador nessa data porque as pessoas geralmente estão viajando e não se tem espaços disponíveis para tanto, pois todos estão tomados com eventos típicos de final de ano", disse.

"Aqui, por exemplo, o Bahia nunca fez um jantar para comemorar o aniversário na data porque as pessoas não iriam. Em outros lugares, como no Rio Grande do Sul, é inadmissível que um clube não faça um jantar para seus sócios. Mas é a cultura local, e temos que saber trabalhar com isso", ponderou o diretor.

