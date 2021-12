Angioni garante Jorginho apesar do interesse do Palmeiras

Sensação no segundo turno da Série A 2012 e visado por outros clubes, o técnico Jorginho não corre riscos de sair do Bahia. O nome do treinador foi cogitado pelo Palmeiras para substituir Felipão, demitido na quinta-feira, 13, após uma sequência de maus resultados.

Quem garante a permanência do treinador é o gestor de futebol do clube, Paulo Angioni. "Não abrimos mão do técnico Jorginho. Entendemos o interesse do Palmeiras, apesar de o Bahia ter outra conduta quando busca um treinador. Não procuramos treinadores empregados, até em respeito às outras agremiações", declarou o dirigente.

Segundo o jornalista paulista Paulo Vinícius Coelho, o nome de Jorginho foi estudado pelos dirigentes alviverdes por conta da relação que tem com o clube. Em 2009, o treinador foi auxiliar de Muricy Ramalho no Verdão, além de ter passado um período como técnico interino do time.

Outro fato que pesaria na permanência de Jorginho, segundo PVC, é o fato dele não querer trocar um time com chances de escapar do rebaixamento para outro que pode ser rebaixado. Em cinco jogos à frente do Esquadrão de Aço, Jorginho conquistou três vitórias e dois empates. Seu aproveitamento é de 73,3%.

adblock ativo