André Henning: 'Com esse time ofensivo, eu me senti em 88'

Narrador do Esporte Interativo desde o início do canal, em 2007, André Henning vive uma experiência especial. Após morar em Salvador por 13 anos e começar a carreira por aqui, o paulistano transmite a decisão da Copa do Nordeste, entre Bahia e Ceará. Em entrevista ao A TARDE, o jornalista de 39 anos falou sobre a final e sua relação com a capital baiana.

Sua carreira começou aqui?

Entrei em 1995 na Faculdade de Comunicação da Ufba, aos 19 anos. Logo comecei a trabalhar na Rádio Cidade, hoje Metrópole, como repórter esportivo. Mas isso foi 'oficialmente', porque, muito antes, meu pai (o jornalista Hermano Henning) me levava para os jogos na antiga Fonte Nova e eu ficava na cabine onde ele trabalhava, narrando os jogos de brincadeira, para absolutamente ninguém (risos).

Foi especial, então, voltar para narrar uma decisão...

Sem dúvida. Minha mãe ainda mora aqui, venho para cá com frequência. Mas é especial voltar à Fonte Nova para narrar um jogo desses e ter meus amigos de infância ao lado, acompanhando meu trabalho. Desde que voltei para São Paulo que eles não me assistiam profissionalmente.

Sentia falta de um clube baiano na final do Nordestão?

Acho que faltava abraçar a Bahia. Desde que começou a Copa do Nordeste, os times baianos ficam pelo caminho. Eu viajava muito pelo Nordeste e via o quanto a copa estava crescendo nos outros estados. Faltava alguma coisa assim acontecer para conquistar também a Bahia.

Você deve ter comemorado a volta da Copa do Nordeste...

Muito (risos)! Sempre adoro voltar. Desde que virei repórter em São Paulo, ficava feliz de ver que teria jogo em Salvador. Quando falaram que o Esporte Interativo ia tocar a Copa do Nordeste, brinquei: "Que sacrifício! Pode alugar uma casa em qualquer cidade do Nordeste, de janeiro a abril, que eu faço" (risos)! Vi que poderia fazer um grande trabalho num lugar em que me sinto em casa.

Como vê o Bahia hoje?

Sou fã do Sérgio Soares, ele gosta de jogar para frente, e estava faltando isso ao time. Vim para a Fonte Nova em 1988 ver a reta final do Brasileiro e ninguém segurava o Bahia, que ia para cima de qualquer um. E vi que isso voltou no jogo do Sport, até falei na transmissão que me sentia de novo em 1988. Marcelo (Sant'Ana, presidente) é um cara que passa uma ótima imagem. Pode fazer história não só no clube como no futebol brasileiro, porque tem noção de que não adianta só o clube forte, mas o produto como um todo tem que estar forte.

E como vê o Vitória?

O time é fraco, o clube vive politicamente um momento conturbado e precisa se mexer. Acho que o caminho de todos é a participação da torcida. Mas o Vitória tem que pensar também no futebol. Tenho o maior carinho pelo clube e torço para que dê certo. Vejo também boas intenções. Acho possível a volta por cima, como outras vezes.

O que você gosta de fazer quando visita Salvador?

Estou em todo Carnaval. Já fui muito de sair em bloco, mas agora só vou para a pipoca. Gosto de acompanhar o Alavontê, Magary Lord, Luiz Caldas, só os clássicos. Gosto muito dos shows de Alexandre Leão, no Rio Vermelho. Também adoro jogar dominó com meus amigos, coisa bem de baiano, né? E tomar cerveja na minha praia favorita, que é a Pedra do Sal.

Esperava crescimento tão veloz do canal, que transmitirá a Liga dos Campeões da Europa de forma exclusiva?

Não esperava tudo isso tão rápido. O bom é que a gente não ficou sonhando, a gente trabalhou muito, e as coisas não surgiram do nada. A Liga, por exemplo, aparece agora como exclusividade, mas a gente já transmite um jogo dela por semana há seis temporadas. A grande surpresa foi ter feito aquela primeira. Mas, aos poucos, a gente viu que era possível.

