Anderson Talisca ganha chance no time titular

A bateria de treinamentos de nove dias no Fazendão antes de enfrentar o Galícia, no dia 5 de março, continua em alta. Nesta quinta-feira, 27, foi a vez de o técnico Marquinhos Santos testar o meia Anderson Talisca como 'camisa 10' da equipe, no primeiro coletivo da semana.

Outro que apareceu no time foi Branquinho, que atuou aberto pela esquerda, na vaga de Rhayner. O atacante foi poupado por conta de uma gripe e será observado pelo departamento médico.

O resto do time foi repetido das últimas partidas. Nesta sexta, 28, o treino acontece pela manhã, às 9h, e à tarde, às 16h.

adblock ativo