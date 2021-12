Anderson Martins é regularizado e já pode estrear pelo Bahia

O zagueiro Anderson Martins teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). Com isso, o Bahia ganha um reforço para enfrentar o Sport, no domingo, 4, às 18h15 (horário de Brasília), no estádio de Pituaçu, partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão.

O atleta foi anunciado como reforço do Tricolor no último dia 23 e desde a semana passada vem treinando na Cidade Tricolor. Ele estava sem atuar desde julho, quando ainda defendia o São Paulo. Em agosto, decidiu romper o contrato e manter a forma por contra própria.

O Bahia retorna nesta sexta-feira, 2, aos treinos, quando Anderson Martins fará a primeira atividade junto aos novos companheiros. O Tricolor está na 16ª posição, contabilizando 12 pontos.

