Amistoso é cancelado e Bahia jogará contra time júnior

Constava do calendário de preparação do Bahia para o retorno à disputa da Série A do Campeonato Brasileiro um jogo amistoso a ser disputado contra a Catuense, na manhã deste sábado, 29, no Fazendão.

Mas o time do interior, que disputa atualmente a segunda divisão do Campeonato Baiano, alegou que parte do seu elenco teria sido acometida por uma forte gripe e acabou por cancelar o jogo-treino.

Para dar continuidade à preparação, a comissão técnica tricolor decidiu, então, por promover um jogo-treino contra o time júnior. No último sábado, 22, o Bahia havia vencido o Ypiranga por 1 a 0 em jogo-treino no Fazendão.

Nesta sexta-feira, 28, o técnico Cristóvão Borges ganhou os reforços de Hélder, de Diones e de Jussandro. Somente o lateral treinou com o time principal, no entanto. O treinador comandou um trabalho técnico de posse de ola.

Outros oito jogadores do elenco tricolor ainda estão em tratamento no departamento médico ou já treinam na academia de musculação, mas não preocupam para o jogo do dia 7 de julho, contra o Corinthians, quando o Bahia voltará a campo pelo Brasileirão.

