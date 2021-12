Alma de 9: Tricolor conta com faro do reserva Júnior Brumado

O que seria uma alma de 9? Na mística do futebol, o espírito de alguém que tem sede de gol, vive por ele, luta e está sempre ligado à espera de uma chance para marcar. Não precisa ser craque, ter habilidade, técnica apurada, nada disso.

Sim. Estamos falando de caras como Júnior Brumado. O garoto de 18 anos, formado nas divisões de base do Bahia, entrou no segundo tempo do duelo de sábado, 21, com o Santos e, nos 15 minutos em que ficou em campo, fez o que o resto do time não conseguiu nos demais 175 minutos jogados neste Brasileirão: gol.

O fato de ele ter anotado o único tento do Esquadrão no campeonato, no 1 a 0 sobre o Peixe, é ainda mais relevante por conta do detalhe de que a equipe vem jogando sem um centroavante de ofício. Edigar Junio, originariamente um atacante de ponta, tem comandado o setor.

A questão da camisa 9 é um dilema mundial. É ou não necessário ter um homem-gol na equipe? Muitos acham que sim, e no Bahia isso tem sido um problema desde a queda de Hernane, no segundo semestre de 2016. Gustavo, hoje em boa fase no Fortaleza, não funcionou. Rodrigão teve até um bom início, mas não durou.

Alegrar a torcida é muito importante. Só tenho a agradecer pela oportunidade

A solução poderia ter saído de casa, mas o clube também não vinha dando sorte na posição há tempos. Nesta década, tiveram chance 10 centroavantes de ofício formados na base (confira lista abaixo). Metade não conseguiu sequer balançar a rede uma vez: Matheus, Erick, Rodrigo Rodrigues, Matheus Peixoto e Geovane Itinga. Dos outros cinco, apenas um teve número razoável de jogos como titular: Rafael Gladiador, que iniciou 12 das 43 partidas que fez com a camisa tricolor e marcou nove gols. A média é de 0,21 por jogo, inferior à de Brumado: 0,29, graças aos seus quatro tentos em 14 atuações (só uma como titular).

Nem mesmo os que entraram em campo pouquíssimas vezes têm média melhor que a do camisa 23 do atual elenco. Em entrevista à rádio Metrópole após o heroico gol contra o Santos, aos 49 do segundo tempo, ele mostrou-se feliz pelo feito, mas incomodado com a reserva. "Eu vinha um pouco chateado, mas respeitando os espaços que Guto [Ferreira] dá aos jogadores dele. Eu pude entrar novamente, fazer mais um gol e dar alegria aos torcedores do Bahia. Isso é o mais importante, vê-los alegres e a todo momento nos apoiando", declarou Júnior Brumado, o quarto maior goleador do time na temporada – atrás de Vinicius (sete gols), Zé Rafael e Edigar Junio (cinco).

Volta aos treinos

Após o triunfo sobre o Peixe, o grupo voltou a treinar ontem, no Fazendão. Quem jogou por mais de 45 minutos fez um regenerativo, enquanto os demais participaram de um trabalho técnico já mirando o duelo com o Botafogo-PB, quinta, em João Pessoa, pelas quartas de final do Nordestão.

Foto: Divulgação/ATarde

