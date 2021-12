Allione volta para o Palmeiras em 2018

O meia Augustín Allione vai voltar para o Palmeiras em 2018. Titular do Bahia na reta final do campeonato, o jogador liderou o time em assistências no Brasileirão, com 8 no total.

“Em janeiro estamos lá para tentar ajudar o Palmeiras. Tomara que dessa vez minha passagem por lá seja melhor. O treinador do Palmeiras pediu que eu voltasse, então acho que evoluí. Tomara que dessa vez dê certo lá no Palmeiras e eu possa ajudar", disse o argentino, ao LANCE.

Quem também está em fim de contrato é o zagueiro Éder, autor do último gol do time no Brasileiro. “Desejo continuar aqui, mas também tenho que pensar em mim, na minha família. Praticamente sustento toda a família. Então a gente tem que saber o que é melhor. Eu não posso aceitar qualquer coisa nem de clube de fora nem do Bahia”, disse o jogador.

