Allione tem missão de acabar com histórico ruim dos gringos no Bahia

É curioso como, na busca por um gringo que finalmente vingue com a sua camisa, o Bahia tem passado sempre à tangente de Lionel Messi. Depois dos primos, agora é a vez de um xará do craque argentino: Agustín Lionel Allione.

É do meia-atacante, de 22 anos, a missão de acabar com o histórico de insucesso dos estrangeiros no Fazendão. No ano passado, o Esquadrão não teve nenhum gringo. Até o ano retrasado, a aposta, como o torcedor lembra, foi em Maxi e Emanuel Biancucchi, os primos do Lionel mais famoso.

Lionel Allione começou com tudo no Esquadrão: deu duas assistências e marcou um gol no triunfo por 6 a 0 sobre o Bahia de Feira, na quarta-feira, 8, em Pituaçu. Além disso, distribuiu dribles em campo, característica que a torcida tanto cobrava da equipe de Guto Ferreira.

E é só falar da coincidência do nome que Allione sai driblando de novo: “É Lionel, sim, mas não tem nada a ver, pelo amor de Deus (risos)! Sou apenas um fã dele, que torce para conseguir 10% de tudo o que ele já conseguiu”, brinca.

Mas a coincidência é ainda maior do que o torcedor imagina. “Engraçado que esse é um nome bastante comum na Argentina, mas ‘Leonel’, com ‘e’, não com ‘i’. Lionel eu conheço poucos. Meu pai que escolheu, sem motivo em especial”, explicou o meia.

Herói de uma cidade

Mesmo não tendo o mesmo tamanho do xará no futebol, Allione também é o maior ídolo e o maior inspirador de um povo. No caso, do local onde nasceu, o povoado argentino de Amenábar, com menos de 2 mil habitantes.

“Fui o primeiro jogador a sair de lá, então sou muito conhecido por todos. Eles acompanham minha carreira e sou muito agradecido, pois o apoio que dão a mim e à minha família tem sido muito importante”, contou Allione. “Agora eles têm realizado um trabalho muito forte com futebol por lá, então espero que outros jogadores sejam criados”.

Sem querer forçar a barra, mas até neste caso existem coincidências: Allione e Messi nasceram no mesmo estado argentino, Santa Fé. A cidade grande mais próxima de Amenábar é Rosario, onde nasceu o craque do Barcelona. Ficam distantes cerca de 200 km – mais ou menos a distância de Santo Antônio de Jesus para Salvador, por exemplo.

No resto de tudo, sobra apenas a idolatria: “Messi é o melhor do mundo. Como vocês brasileiros acham Pelé o melhor de todos os tempos ou os argentinos acham Maradona, dos que eu vi jogar, não teve outro melhor que Messi. Como disse antes, se eu conseguir 10% do que ele conseguiu, será um logro para mim”, finalizou Allione sobre o tema.

Feliz pela atuação

Antes do duelo com o Bahia de Feira, em entrevista coletiva, Allione criticou a própria fase, dizendo que estava longe do que poderia entregar. Nesta quinta, 9, estava aliviado. “Fiquei feliz por ter vivido uma partida como aquela, mas sigo procurando o meu melhor nível. Por isso continuo treinando forte. Quando tiver uma sequência boa, fazendo bons jogos, aí acho que vou ficar contente comigo mesmo, vou achar o que estou procurando”.

Apesar do técnico Guto Ferreira prometer mais um revezamento para enfrentar o Altos-PI, no domingo, pela Copa do Nordeste, o meia deixa claro que quer jogar. Segundo ele, ter o seu primeiro jogo em sequência contra o Bahia de Feira – no último sábado, ele entrou em campo contra o Moto Club-MA – fez toda a diferença no nível da atuação.

“Estou à disposição e quero ir para o jogo, mas a decisão é do técnico. Ter uma sequência de jogos é o que todo atleta procura para pegar ritmo e confiança. Agora, quero fazer a maior sequência de jogos que for possível. E se o Bahia não teve sorte com estrangeiros até agora, que eu consiga acabar com isso”, disse.

