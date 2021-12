Allione e Régis voltarão a formar dupla no time titular após 3 meses e meio

Dois dos maiores salários do elenco tricolor. Talvez aqueles dotados de técnica mais refinada. Um é o artilheiro do time na temporada. O outro, o líder de assistências. Titulares absolutos, logicamente? Pior que não.

Às voltas com problemas físicos – sejam de lesão ou de preparo – Régis e Allione figuraram, cada um, na escalação inicial do Bahia em menos da metade das partidas já disputadas neste Brasileiro. Juntos, então, é ainda mais raro: foram apenas quatro jogos, o último há mais de três meses, no empate em 1 a 1 com o Avaí, dia 17 de julho.

Mas a dupla de armadores voltará a entrar em ação no embate deste domingo, 29, às 16h (da Bahia), contra o Fluminense, no Maracanã. Não exatamente porque o técnico Paulo César Carpegiani está convicto de que o melhor é voltar a apostar nos dois, mas porque ele não poderá contar com o velocista Mendoza, suspenso.

“[Mendoza] É um jogador que nos dá a referência da velocidade, importante nos dias de hoje, com a transição rápida. Tenho que compensar isso, não com essas mesmas características, mas com o propósito de propor o jogo, fazer as jogadas com profundidade”, explicou Carpegiani.

O treinador sabe que contará com jogadores com poder de decisão. Allione e Régis fizeram os gols do essencial 2 a 0 no Ba-Vi semifinal da Copa do Nordeste e foram importantes na partida do título, contra o Sport. Também brilharam no histórico 6 a 2 sobre o Atlético-PR, pela estreia da Série A. Além disso, lideram as principais estatísticas da equipe na temporada. Régis é o artilheiro, com 13 gols, e aquele que mais deu assistências (9), empatado justamente com Allione.

Com os dois juntos na equipe titular, o Bahia realizou 18 embates. Venceu 10, empatou cinco e perdeu apenas três. Eles treinaram sempre no time de cima nesta semana ao lado de outras novidades, como o volante Juninho, no lugar do lesionado Edson, e o lateral esquerdo Matheus Reis, que ganhou a vaga de Juninho Capixaba.

