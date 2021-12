Allione deixa o Bahia e é o novo reforço do Racing

O meia Allione não atua mais pelo Esporte Clube Bahia e seguirá sua carreira no Racing, da Argentina. O jogador, que pertence ao Palmeiras, estava emprestado ao Tricolor até o final desta temporada e já não vinha sendo relacionado para as últimas partidas pelo técnico Enderson Moreira por causa das negociações entre as partes envolvidas.

De acordo com informações da imprensa argentina, o clube de Avellaneda entrou em acordo com a equipe paulista, em um empréstimo pelo período de um ano com opção de compra no valor de U$ 2.000.000 por 50% dos direitos econômicos do meio campista de 23 anos. O Bahia, inclusive, recebeu uma compensação financeira, não divulgada pelo clube, pela saída do atleta.

Pelo Tricolor baiano, Allione atuou em 68 partidas e marcou apenas quatro gols. O seu auge com a camisa do clube foi sob o comando do técnico Paulo César Carpegiani, no final de 2017. Neste ano, o argentino vinha tendo poucas oportunidades no time e, quando entrava em campo, não tinha boas atuações.

