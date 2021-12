Allione chega para fechar por um ano

O meia Allione desembarcou nesta terça-feira, 23, em Salvador, para se reunir, nesta quarta, 24, com a diretoria do Bahia e fechar contrato até o fim do ano, provavelmente por meio de um novo empréstimo junto ao Palmeiras, dono de seus direitos.

O jogador argentino foi um dos destaques do Tricolor na temporada passada. Somou três gols e distribuiu 12 assistências, sendo o principal garçom da equipe no ano.

