Allione aposta em chutes de fora da área para surpreender

De fora da partida contra o Palmeiras, dono do seu passe, o meia Tricolor Allione, teve que se contentar em sofrer pela televisão. “Foi ruim assistir o jogo de fora. É ruim porque tem essa vontade de ajudar os companheiros. Mas acho que o time fez um grande jogo, e se não fossem pelos erros da arbitragem, o resultado poderia ser bem diferente”, contou.

Porém, o argentino tem volta garantida no setor de criação do Bahia no jogo de desta quinta-feira, 22, às 19h30, na Arena Corinthians. E o meia acredita ter uma arma secreta para surpreender o time paulista. “Nosso jeito de jogar é com a bola no chão, sempre com aproximação, e por isso a maioria dos gols são de dentro área. A gente está treinado essa situação de chutar mais de fora da área, de arriscar um pouco mais. Acho que conseguindo isso, a gente vai melhorar muito o nosso futebol”, afirmou.

E encarar o poderoso Corinthians, atual líder do Campeonato Brasileiro, fora de casa, não assusta Allione. De acordo com ele, para conseguir um bom resultado e, principalmente, não levar gols, será necessário redobrar a atenção. “Cuidado a gente tem com a maioria dos times, como tivemos contra o Grêmio. Mas temos que ficar ligado o jogo inteiro e depois não deixar de fazer nosso futebol, nunca, que é de pressão alta, e na hora de ficar com a bola, ter paciência e tentar fazer o gol, como estamos fazendo na maioria do jogos”, diz.

Após o Timão, o Esquadrão de Aço terá Flamengo, Vitória e Fluminense. Uma sequência para deixar qualquer torcedor de cabelo em pé com uma pulga atrás da orelha. Mas o argentino acredita que os times que pretendem fazer um bom campeonato e almejar grandes feitos, o mais importante é pensar jogo a jogo. “A gente já teve também uma sequência com Grêmio, Coritiba e Palmeiras. Agora vai ter Flamengo, Vitória, Fluminense, Ponte Preta. O campeonato é todo difícil, e para alcançar nossos objetivos temos que tentar ganhar a maioria dos pontos contra qualquer rival”, analisou o otimista Allione.

Rafael Tiago Nunes Allione aposta em chutes de fora da área para surpreender

Apresentado no Fazemdão

Última contratação do Bahia, o lateral-direito Régis Souza foi apresentado nesta terça, 20. O jogador garantiu estar pronto para estrear: “Estou há semanas em atividade. Espero jogar o mais rápido possível”.

