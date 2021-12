Aliviado após voltar a vencer, Roger não desiste de vaga na Libertadores

Após nove jogos sem lembrar o sabor do triunfo, o Bahia derrotou o CSA por 2 a 1 no noite de domingo, 1°, e enfim voltou a conquistar três pontos no Brasileirão. O resultado manteve o Tricolor na 11° posição com 48 pontos, um a menos que Fortaleza e Goiás, na 9° e 10° colocação, respectivamente.

O triunfo fez com que, mesmo que de maneira improvável, o Bahia mantivesse chances matemáticas de se classificar para a pré-libertadores. Em entrevista coletiva após o jogo contra o CSA, o técnico do Tricolor, Roger Machado, manteve o discurso de que a meta é fazer a melhor campanha do clube na história dos pontos corridos, mas não descartou totalmente o sonho de conquistar uma vaga no torneio continental.

"Matematicamente, sim (tem possibilidade de chegar à Libertadores). Precisamos fazer a nossa parte e torcer para que os resultados paralelos aconteçam. Hoje atingimos a mesma pontuação do ano passado. Podemos fazer ainda seis pontos, confirmando a vaga na Sul-Americana e podendo sonhar com essa pequena chance de Libertadores. Mas, acima de tudo, terminar com a melhor campanha da história do clube, em pontuação e colocação. Importante deixar para trás esse momento ruim", avaliou Roger.

Para conquistar a vaga, o Bahia precisa chegar entre os oito primeiros colocados da Série A. O atual dono da 8° posição é o Corinthians, com 53 pontos, cinco a mais que o Tricolor baiano. Assim, os comandados de Roger Machado precisam vencer os dois últimos jogos contra Vasco e Fortaleza para alcançar a marca de 54 pontos.

Além de ser obrigado a vencer as partidas, o Tricolor precisa torcer contra Corinthians, Fortaleza e Goiás. O Corinthians não pode vencer nenhum dos dois jogos e só pode no máximo empatar um. A equipe paulista visita o Ceará nesta quarta-feira, 4, e enfrenta o Fluminense no Itaquerão, em São Paulo, no domingo, 8, pela última rodada da competição.

Outro time a ser secado pelo Bahia é Goiás que tem 49 pontos. A equipe comandada por Ney Franco pode até vencer uma partida e empatar a outra, só não pode triunfar nas duas. O clube goiano entra em campo na quinta-feira, 5, contra o Palmeiras. No domingo, receberá o Grêmio, no Serra Dourada.

O Fortaleza, outra equipe acima do Bahia na tabela, também com 49 pontos, em 9º lugar. A matemática é parecida com a do Goiás, no entanto, a equipe cearense é o último rival do Tricolor no campeonato. Assim, caso vença o Vasco na quinta, o time baiano precisa apenas de um triunfo simples contra o Leão do Pici para terminar a frente do rival no campeonato.

