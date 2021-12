Alex, ex-Fenerbahce, mostra admiração por torcida do Bahia

Sem clube após rescindir contrato com o Fenerbahce, da Turquia, o meia Alex está pronto para receber propostas de todo as partes do Brasil. Alguns clubes, onde o jogador fez história, têm a preferência, mas o campeão brasileiro em 2003 manifestou admiração por outra torcida: a do Bahia.

Provocado por um torcedor do Esquadrão através do Twitter, o craque revelou ter assistido e gostado do filme "Bahêa Minha Vida", que mostra a intensa relação de amor entre os tricolores e o clube do coração.

No diálogo, o usuário Paulo Américo provocou Alex: "@Alex10combr Espero que aquele filme que te mandei te empolgue! Presidente @marceloguima, o homem já assistiu o filme do Bahia... Mandei pra ele", revelou o torcedor.

O craque, então, mostrou que admirou o filme. "@paulo_americo filmaço! Adorei aquele filme", respondeu. "@Alex10combr é o perfeito reflexo do que é o @ecbahia_oficial... Assim como foi uma aventura ir para a Turquia, considere vir à Bahia", encorajou o torcedor.

Desejos à parte, o provável destino de Alex no Brasil deve ficar entre o Coritiba, o Palmeiras ou o Cruzeiro, times brasileiros em que o meia viveu bons momentos na carreira. Os clubes já manifestaram interesse no jogador, mas sua contratação só deve ser resolvida no final da temporada.

adblock ativo