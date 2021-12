Alessandro volta a sentir lesão e rescinde com o Bahia

O Bahia anunciou na segunda-feira, 22, através de nota oficial, a rescisão de contrato com o atacante Alessandro. O clube informou que o jogador, que chegou ao Fazendão há pouco mais de 20 dias, acertou sua saída amigavelmente após voltar a sentir uma antiga lesão. O departamento de futebol do tricolor elogiou a postura do atleta, "que sai sem ônus".

Alessandro, 32 anos, chegou em agosto para reforçar o setor ofensivo do Bahia na temporada. Ele jogou apenas uma partida - no segundo tempo no jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, em 11 de setembro.

