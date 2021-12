Ainda sem Zé Roberto, Joel comanda tático no Bahia

Com Zé Roberto ainda em recuperação de uma lesão muscular no departamento médico, o técnico Joel Santana segue a ajustar detalhes na sua equipe para o primeiro clássico decisivo, no próximo domingo, 12, na Arena Fonte Nova.

O meia-atacante tricolor ainda se recupera de uma lesão de grau 1 na coxa e, por enquanto, é a única dúvida de Joel Santana para o Ba-Vi.

De acordo com o departamento médico do clube, espera-se que Zé Roberto já possa voltar a treinar nesta sexta-feira, 10.

Sem dar pistas de quem poderá ser o eventual substituo de Zé Roberto, Papai Joel dividiu o elenco em três grupos e comandou um trabalho de ataque contra defesa.

A principal novidade na atividade foi a presença do atacante Fernandão, que se recuperou das dores que sentia na coxa e trabalhou normalmente com o restante do grupo.

Na tarde desta sexta, Joel Santana poderá contar também com os jogadores que atuaram no jogo da última quarta-feira, 8, contra o Luverdense, pela segunda fase da Copa do Brasil.

