Ainda sem Titi, Jorginho testa nova defesa no Bahia

Ficará para a última hora a decisão sobre se o zagueiro Titi poderá defender as cores do Bahia no clássico Ba-Vi do próximo domingo, 7, na Arena Fonte Nova: nesta sexta-feira, 5, o defensor não treinou mais uma vez.

Diante da ausência do xerifão tricolor, o técnico Jorginho aproveitou para testar alternativas no setor defensivo da sua equipe. O treinador improvisou Fahel na zaga, ao lado de Danny Morais.

No meio campo, o jovem das divisões de base Feijão foi o escolhido para compor o setor de marcação juntamente com Diones e Hélder. Paulo Rosales seguiu como o único meia de ligação.

O time titular treinou inicialmente com Marcelo Lomba; Neto, Danny Morais, Fahel e Magal; Diones; Feijão, Hélder e Paulo Rosales; Adriano e Obina. Além de Fahel, Diones também chegou a ser testado no miolo de zaga.

Titi é dúvida - Depois de ter sido poupado pelo segundo dia consecutivo das atividades no Fazendão, Titi virou mesmo uma dúvida para o clássico de domingo.

O jogador será reavaliado neste sábado, 6, para saber se terá ou não condições de jogo. O elenco tricolor treinará pela manhã e depois entrará em regime de concentração para a partida.

