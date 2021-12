Ainda sem técnico, Bahia recebe Botafogo em busca de sair do Z-4

Sem treinador, 19ª colocação, em crise com a torcida... Não faltam motivos para desconfiar do Bahia no jogo deste domingo, 10, às 16h, contra o Botafogo, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada da Série A. Mas é exatamente por isso que nesta partida cabe ao time dedicar aquele esforço extra, tanto para melhorar tecnicamente quanto para compensar a incerteza sobre o comando no banco de reservas.

Do ponto de vista da performance, mesmo a Fonte não tem exercido o mesmo fator decisivo do início da temporada. Nos últimos quatro jogos no estádio pela Série A, o Esquadrão obteve apenas um triunfo, ante o Vasco. De resto, foram dois empates, contra Atlético-PR e São Paulo, e uma derrota, em seu último jogo em casa, diante do Grêmio. Para completar, depois do Botafogo, o tricolor vai receber o fortíssimo Corinthians.

Ou seja, se não vencer o time carioca, corre sério risco de ampliar para três jogos o jejum dentro da Fonte Nova e encerrar a primeira parte do torneio na zona do rebaixamento. Três pontos no confronto deste domingo, portanto, são fundamentais para minimizar a chance de chegar à parada da Copa entre os quatro últimos.

Além disso, o Bahia tem, no papel, o adversário mais tranquilo entre aqueles que tentam se livrar da zona da degola: o Ceará, lanterna, pega o Palmeiras; o Paraná vai ao Rio enfrentar o líder Flamengo; o Atlético-PR encara o São Paulo; e a Chapecoense tem pela frente o Cruzeiro. Uma vez que são poucas as chances de os ‘rebaixáveis’ vencerem os grandes, é a hora de o Bahia superar as adversidades e mostrar que não merece estar no Z-4.

Tem que ‘fechar’

Um dos clichês mais conhecidos do futebol é o tal ‘grupo fechado’, que os jogadores costumam citar quando o time está em dificuldades. Neste caso em especial, a união do elenco precisa ir além do discurso, já que Claudinho Prates, treinador na partida deste domingo, não teve tempo de colocar sua cara no time – e nem terá, já que o diretor de futebol do clube, Diego Cerri, confirmou a busca por um técnico. O dirigente, inclusive, pediu a Arena Fonte Nova lotada — embora o torcedor tricolor já esteja um tanto cansado de acreditar em cada ‘agora vai’ da diretoria e jogadores este ano. “Não vai faltar garra, não vai faltar empenho. Campeonato Brasileiro é muito difícil. Vamos precisar estar muito fechados internamente e com o apoio do torcedor, que é fundamental. Mesmo sabendo que o torcedor está chateado, que nós estamos devendo, o apoio é muito importante”, disse.

No caso de o leitor topar o desafio, os ingressos serão vendidos pela internet, até as 15h30, e na bilheteria da Fonte, a partir das 9h.

Desta vez, ao contrário do que ocorreu na derrota para o Paraná, o Bahia relacionou dois centroavantes: Kayke e Geovane Itinga. Segue a luta para acabar com a seca de três jogos sem marcar no Brasileiro.

