Ainda sem Rodriguinho, Bahia se reapresenta visando jogo contra o Vasco

Após a derrota no fim de semana para o Sport, o Bahia já se reapresentou nesta segunda-feira, 5, no CT Evaristo de Macedo, visando o duelo contra o Vasco da Gama, na quarta-feira, 7, às 19h15, no estádio de Pituaçu, em Salvador.

Como de costume, os atletas que começaram jogando no último confronto não participaram dos exercícios com bola. Os titulares se reuniram com Mano Menezes e, em seguida, fizeram um trabalho regenerativo na academia, fisioterapia, piscina aquecida e gelo.

No gramado da Cidade Tricolor, o restante do grupo aprimorou a parte técnica, com um treino voltado para os cruzamentos e finalizações. Em seguida, os auxiliares encerraram uma atividade de posse de bola em campo reduzido. O único titular a participar da preparação foi o goleiro Douglas.

Ainda com dores no pé, o meia Rodriguinho foi o único desfalque do plantel do Esquadrão durante a etapa inicial da preparação.

Os trabalhos serão encerrados nesta terça-feira, 6, quando Mano Menezes realizará o único treinamento antes de enfrentar o Cruz-Maltino, pela 14ª rodada do Brasileirão Série A.

