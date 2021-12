Ainda sem reforços anunciados, Bahia aposta na base

Rebaixado após quatro anos na elite, o Bahia decidiu apelar de vez para o chamado 'santo de casa'. Prova disso foi a reapresentação da equipe, nesta segunda-feira, 5, no Fazendão. Dos 30 jogadores que iniciaram os trabalhos para a temporada, 22 foram formados no clube.

A maioria é de velhos conhecidos, mas alguns, como Yuri, Jéferson Silva, Rômulo e Jeam, terão a chance de fazer pela primeira vez a pré-temporada com o grupo (confira todos no quadro ao lado). A lista é completa por seis atletas de 2014 que permanecem no elenco e dois reforços ainda não anunciados oficialmente: o zagueiro Adriano Alves e o meia Tchô.

A diferença é que, pelo menos no discurso da diretoria, as joias terão mais chances de vingar no time do que em temporadas passadas. "Nossa gestão possui a diretriz de aproveitar bem a base. E é impossível desenvolver a base se trouxermos atletas de fora para compor elenco", disse o diretor de futebol, Alexandre Faria. "Eu conheço bem todos esses garotos e o Sérgio (Soares, treinador) também".

A julgar pela montagem do elenco, a promessa pode mesmo se tornar realidade. Meninos como Railan, Pará e Bruno Paulista terminaram o ano passado como titulares e devem permanecer no posto em 2015. Com a saída do veterano Fahel, Feijão e Yuri devem brigar pelo posto de primeiro volante.

No gol, com a possível saída de Marcelo Lomba, Omar deve ter a oportunidade que tanto esperava desde que foi promovido, em 2009. Já Róbson, que subiu ao profissional no ano passado e não teve chances, se torna substituto imediato da dupla titular Lucas Fonseca e Titi.

Entre os armadores, único setor sem 'medalhões' no elenco, a aposta natural seria em Rômulo, mas ele terá de esperar. Além de Tchô, o cartola quer trazer mais um meia para tirar o peso do garoto. "Entendemos que Rômulo é um atleta de qualidade acima da média, mas que precisa trabalhar com tranquilidade", disse. "O fato de priorizar esses meias é para que Rômulo tenha seu tempo. Não podemos queimar etapas".

Após serem emprestados, Lenine (que estava no Paysandu), Marcone (Náutico), Zé Roberto (Salgueiro-PE), Mateus e Gustavo Santos (ambos estavam no futebol japonês) serão avaliados a fim de compor o elenco. A fornada de pratas da casa tem ainda nomes menos conhecidos de quem acompanha a base, como Bosco, Patric e Gustavo Blanco. Segundo Faria, eles poderão ficar numa espécie de transição. "Quem tem idade para o sub-20 tem que entender que, se for chamado para jogar no profissional, ele vai, e se for chamado para jogar na base, ele também vai", esclareceu.

