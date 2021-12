Ainda sem novidades, Bahia prepara ações de marketing

Os anúncios do Esquadrão para a temporada 2016, até agora, se restringem à área comercial. O clube confirmou na última semana que o novo enxoval de uniformes, produzidos pela marca Penalty, serão lançados na segunda quinzena de janeiro, ainda em meio às comemorações dos 85 anos do clube, celebrados no dia 1º do mês que vem.

"A ideia é que na primeira partida da temporada, no dia 31 de janeiro (contra a Juazeirense, fora de casa, pelo Campeonato Baiano), a gente já esteja usando ela. Antes disso a gente quer programar um dia para fazer um evento de lançamento aqui em Salvador", disse o gerente de marketing tricolor, Lênin Franco.

O atual enxoval foi lançado no ano passado, no dia 30 de novembro, ainda sob a gestão de Fernando Schmidt. Todos os uniformes serão lançados, inclusive o reserva, o de goleiro e os padrões de treino.

Antes disso, o Bahia prepara outro lançamento de camisa, também voltado para os 85 anos do Esquadrão. "Vamos lançar uma camisa retrô em homenagem ao aniversário. Será uma réplica da primeira camisa usada pelo clube, em 1931", disse Franco. A expectativa é que a blusa comemorativa seja lançada nas próximas semanas, para aproveitar as vendas de natal.

O diretor da área comercial, Jorge Avancini, já revelou em entrevista ao A TARDE, na edição da última quarta-feira, que o Bahia também lançará um novo site oficial e uma revista virtual exclusiva para sócios.

Avancini garantiu que não vai deixar de lançar ações por conta do mau momento do clube, que se manteve na Série B. "No marketing você não pode viver em cima do momento, você só vai alcançar as metas se fizer as coisas andarem dentro do planejamento. Caso contrário, quando deveria comemorar os 85 anos? Quando fizer 86?", avaliou.

