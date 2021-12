Ainda sem Maikon Leite, Guto relaciona time para jogo de quinta

A torcida do Bahia ainda vai ter que esperar um pouco para ver a estreia de Maikon Leite com a camisa tricolor. Na lista de relacionados para a partida contra o Altos-PI, divulgada na tarde quarta-feira, 1°, não consta o nome do atacante. Bahia e Altos se enfrentam nesta quinta-feira, 2, às 21h130, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste

Havia a expectativa que Leite já estivesse à disposição de Guto para esse jogo, levando em consideração que o próprio treinador já tinha adiantado que o jogador só atuaria depois do Carnaval. Ele continua aprimorando a parte física e já treina com bola normalmente.

Para o confronto comandante tricolor não contará também com o lateral direito Eduardo e volante Renê Júnior, que cumprirão suspensão. Na fase de transição física, os laterais Wellington Silva e Matheus Reis e o atacante Edigar Junio seguem de fora, aprimorando o condicionamento. O volante Yuri, com dores no joelho, também não vai para o jogo.

Confira a lista completa de relacionados:

Goleiros: Anderson e Jean

Laterais: Armero e Juninho Capixaba

Zagueiros: Eder, Jackson, Lucas Fonseca e Tiago

Meio-campistas: Diego Rosa, Edson, Feijão, Juninho, Matheus Sales, Régis, Renato Cajá e Zé Rafael

Atacantes: Gustavo, Hernane, João Paulo Queiroz e Mário

