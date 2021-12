Ainda sem João Paulo, Bahia segue preparação contra Botafogo

O lateral-esquerdo João Paulo ainda é dúvida para a partida do Bahia contra o Botafogo no próximo sábado, 31, às 16h10 (horário da Bahia), no estádio Engenhão (Rio de Janeiro).

O jogador, com dores no tornozelo esquerdo, segue de fora das atividades no Fazendão. Ele faz apenas exercícios na academia do clube.

Na atividade desta quarta-feira, 28, o técnico Charles Fabian comandou um coletivo-tático e testou algumas opções durante a movimentação. A boa notícia ficou por conta do efeito suspensivo para o atacante que Kieza, liberado para o jogo de sábado.

A preparação do tricolor continua nesta quinta, 29, em mais um treino no Fazendão,

