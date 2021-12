Ainda sem Gilberto, Bahia treina forte para pegar o Ceará

O Bahia voltou a treinar na tarde desta quarta-feira, 5, visando o jogo contra o Ceará, no próximo sábado, 8, às 19h30, diante do Ceará, na Arena Castelão, pela 8ª rodada da Série A do Brasileirão.

O técnico Roger Machado não contou com os atacantes Gilberto, que com um incômodo muscular treinou na academia do clube, e Élber, após sentir uma indisposição.

Na atividade, o comandante tricolor repetiu o esquema com três volantes, montando o time titular com: Douglas, Nino, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Douglas Augusto e Elton; Arthur Caike, Artur e Fernandão.

A equipe volta a treinar na tarde desta quinta, 6, às 15h, novamente no Fazendão.

