Ainda sem anúncio oficial, Thaciano participa de treino na Cidade Tricolor

Apesar de ainda não ter sido anunciado oficialmente, o meia Thaciano já foi integrado ao elenco do Bahia e participou das atividades dessa quarta-feira, 31, no CT Evaristo de Macedo. O atleta de 25 anos chega ao Tricolor por empréstimo, cedido pelo Grêmio, que ainda tem conversas com a equipe baiana pelo volante Lucas Araújo.

Thaciano é mais um dos reforços do Tricolor para a temporada 2021. Nesta quarta, inclusive, o Bahia anunciou a contratação do meia-atacante paraguaio Óscar Ruiz, que pertencia ao Cerro Porteño. Antes dele, o Esquadrão havia confirmado as chegadas do goleiro Dênis Júnior, dos zagueiros Luiz Otávio e Gérman Conti, e dos volantes Jonas, Pablo e Matheus Galdezani.

Paraibano de Campina Grande, Thaciano foi revelado pelo Porto-PE, em 2013. Antes de se destacar no Grêmio, ele acumulou passagens por Boa Esporte e Santos.

O meia chegou no Tricolor gaúcho em 2018 e despontou a partir do ano seguinte. Pelo time de Porto Alegre, foram 111 jogos e 12 gols.

