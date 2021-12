Ainda posso melhorar muito mais, diz Souza após triunfo

Com Souza em campo, o Bahia tem outro rendimento na Série A. Autor de quatro gols em apenas seis partidas na competição, o Caveirão tricolor participou dos dois gols no triunfo do tricolor baiano em Campinas por 2 a 0 sobre a Ponte Preta: dando a assistência para Gabriel marcar no primeiro tempo, e guardando nas redes do goleiro Edson Bastos no final da segunda etapa.

Mas o atacante promete que ainda é só começo. Segundo Souza, a tendência é que seu futebol melhores nas próximas partidas, com a sequência dos jogos, pois o atacante vem de um gancho de quatro partidas fora devido a uma cotovelada no zagueiro Antônio Carlos do Botafogo.

"Ainda posso melhorar muito mais. Fiquei um tempo parado, perdi um pouco de ritmo, espero que nos próximos jogos faça melhores partidas".

Souza admitiu que o time está devendo nos jogos em casa (das três vitórias na competição, apenas uma foi em Pituaçu) e acredita que a situação será revertida nas próximas partidas no 'Caldeirão tricolor'.

"A gente sabe que não vem fazendo bons jogos, mas nunca deixamos de lutar. Mas sei que daqui para frente, a torcida vai nos apoiar e tudo vai voltar ao normal. Temos um time de qualidade, a torcida sabe disso. Temos bons jogadores voltando do departamento médico, vai criar uma situação boa para o treinador".

Artilheiro do Bahia na temporada, com 23 gols em 23 partidas, Souza também explicou a comemoração após o segundo gol contra a Ponte Preta, quando simulou estar com muita fome.

"Isso foi para um amigo meu que está hospedado comigo lá em casa e tem dado muito prejuízo".

adblock ativo