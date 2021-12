Ainda no mercado, Bahia tem 15 dias para contratar

O Bahia encara nos próximos dias uma contagem regressiva apertada: ainda em busca de reforços no mercado, o Tricolor terá, a partir desta quinta-feira, 1º, apenas 15 dias para inscrever atletas a tempo de disputar a Série B.

Segundo o regulamento da competição, no seu capítulo III, as equipes só poderão inscrever jogadores até o dia 15 de setembro. Prazo que se encerra em duas semanas.

Depois de contratar 11 atletas desde que a Série B começou e se livrar de outros nove - fora o atacante Thiago Ribeiro, que está afastado -, o Esquadrão segue à procura de reforços. Segundo o presidente Marcelo Sant'Ana, o objetivo é trazer mais dois deles.

"A gente pode, sim, ainda reforçar esse elenco. Gostaríamos de trazer mais um volante e um atacante. Mas não tem sido simples essa definição de nomes. No mercado tem muita especulação, empresário que oferece jogador, mas temos que ter acerto com os clubes", disse Sant'Ana em entrevista à Rádio Transamérica.

Recentemente, o Bahia fez uma sondagem ao Atlético-PR pelo atacante Douglas Coutinho, de 22 anos, que estava emprestado ao Cruzeiro. Sem espaço por lá, ele rompeu nesta quarta, 31, seu contrato com a Raposa, mas deve ser transferido para o Braga, de Portugal.

Nesta quarta, o Tricolor treinou pela manhã na academia do hotel em Joinville, onde empatou com o time da casa na noite de terça, 30, por 1 a 1. O elenco desembarcou em Salvador apenas pela noite, e treinará nesta quinta a partir das 15h30.

Para o duelo contra o Vasco, no sábado, 3, às 16h30, o técnico Guto Ferreira não terá o atacante Allano e o lateral direito Eduardo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Na vaga do primeiro, deve ser escalado Victor Rangel, e para a do segundo, Tinga. O Bahia é o 7º colocado, com 32 pontos, cinco atrás do G-4.

