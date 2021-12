Ainda insatisfeito, Guto diz que novas contratações virão

Depois de contratar cinco jogadores ao longo da semana passada e, na estreia deles - todos como titular -, vencer o Luverdense por 1 a 0, diminuindo para cinco pontos a distância para o G-4 da Série B, o técnico Guto Ferreira afirmou que ainda não está satisfeito com o elenco do Bahia.

Em entrevista após a partida de na noite de sábado, 23, ele informou que novos reforços estão a caminho: "Ainda precisamos de contratações. Temos negociações com novos atletas em andamento. Até porque, primeiramente, nós não estamos certos de que nosso time já está encaixado. E mesmo que já estivesse, existe a necessidade de termos peças de reposição suficientes para nos mantermos competitivos e, no fim do ano, buscarmos o acesso. Existe espaço para a chegada de novos jogadores".

Até aqui, os cinco contratados foram: o goleiro Muriel, o lateral direito Eduardo, o zagueiro Tiago, o volante Luiz Antônio e o meia-atacante Allano. Da turma, quem se destacou foi Luiz Antônio. Além da boa atuação, ele marcou o gol da vitória sobre o Luverdense pela 17ª rodada.

O próximo compromisso do Bahia é sábado, às 16h30, fora de casa, contra o Bragantino. Guto Ferreira planeja mudanças. "O Bragantino joga de uma maneira diferente da maioria das outras equipes. Atua no 3-6-1, com três zagueiros altos, volume de jogo intenso pelos lados do campo, velocidade e muita marcação. Será uma partida complicada. A bola aérea deles é muito forte. Talvez seja necessário eu optar por jogadores de maior estatura. Temos uma semana para trabalhar e melhorar a nossa estratégia de jogo".

Dentre as qualidades mostradas no sábado, Guto destacou a disposição do time e a atuação do meia Renato Cajá. "Foi a melhor partida dele desde que eu cheguei ao Bahia [há um mês]. Teve excelente desempenho no primeiro tempo. No segundo, cansou. No geral, achei que o time evoluiu. Esteve melhor postado e tomou a iniciativa da partida. O gol saiu tarde [nos acréscimos do primeiro tempo] para o que havíamos criado".

