Ainda impactado, Bahia vira a chave e foca no Timão

Após perder para o Atlético-PR pela Sul-Americana, na noite desta quarta-feira, 24, na Fonte Nova, – com dois gols anulados – o Bahia precisa virar a chave e se focar no Campeonato Brasileiro. O tricolor enfrenta o Corinthians, em São Paulo, às 19h deste sábado, 27.

"A gente sentiu pela derrota. Contra o Atlético, diante de tudo que aconteceu, a gente não se desorganizou e nos mostramos, mentalmente, muito fortes. Buscamos o gol, é lógico que a frustração dá um desgaste ainda maior, mas o nosso grupo soube lidar em todos os momentos difíceis. Em nenhum momento vamos deixar de buscar a classificação ou os resultados no Brasileiro", afirmou o goleiro Douglas Friedrich, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 25.

Derrota para o Atlético-PR

O Esquadrão entrou em campo determinado a garantir a uma boa vantagem para o jogo de volta da Sula, na próxima quarta-feira, 31, às 21h45 na Arena da Baixada. O Bahia chegou até a marcar, com um belo voleio de Clayton. Mas o juiz argentino Fernando Rapallini anulou o gol, marcando jogo perigoso do atacante, com auxilio do VAR.

Na segunda etapa, mas um gol anulado. Ramires desviou um chute de Nino balançou as redes. O arbítro anulou novamente com mais um auxilio o VAR.

"A gente já passou por várias situações dentro do Futebol, de perder ou vencer com lances polêmicos, com a tolerância de saber que o arbitro as vezes não tem a capacidade de tomar a decisão certa pela sua limitação humana. Mas diante das imagens, é uma situação que gera uma revolta ainda maior. São lances interpretativos que foram revistos. E, nas duas oportunidades que fizemos, os gols foram anulados. Um dia duro para nós, para o nosso grupo, por tudo que apresentou na partida, pela importância na partida, e sabemos que, na fase em que nos encontramos na competição, qualquer detalhe pode fazer a diferença", disse Friedrich.

Virando a chave

O tricolor enfrenta mais uma parada difícil antes da próxima partida contra o time paranaense. o Bahia vai a São Paulo e tem um jogo de confronto direto contra Corinthians. O clube paulista está na 12º posição, a apenas três pontos de distância do primeiro da zona. Uma posição acima, o Bahia tem 37 pontos.

"Uma decisão. Se soubermos esse fator que nos tem dado confiança, que são as nossas atuações, resultados e uma certa pressão pela colocação do Corinthians. Em algum momento da partida, principalmente no final, se o resultado não acontecer com eles, aumenta o nervosismo. Temos que saber levar a partida, se mostrar competente em cada lance, para que esse fator venha a ser determinante em nosso benefício. Vai ser um jogo dificílimo. Nunca é fácil jogar contra o Corinthians lá. Eles vão buscar os gols desde o início. Estamos cientes disso e vamos com grupo muito forte para buscar o triunfo", declarou Douglas.

