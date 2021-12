"Ainda estou longe do que posso render", diz meia Allione

Um dos novos contratados do Bahia para a temporada, o meia argentino Allione revelou nesta terça-feira, 7, durante entrevista coletiva, realizada no Fazendão, que ainda não está no seu máximo.

O jogador disse que, apesar de já se sentir adaptado aos novos companheiros, ainda não atingiu o nível que espera atingir no que diz respeito ao seu rendimento em campo.

"Ainda estou longe do que eu posso render. Estou correndo atrás, treinando forte sempre pra tentar conseguir atingir esse nível", disse Allione.

O meia e o restante do elenco tricolor se preparam para enfrentar o xará de Feira nesta quarta, 8, às 18h30, no estádio de Pituaçu, pela terceira rodada do Baianão. No entanto, o argentino revelou que não conhece muito do adversário.

"Pelo que me falaram é um time que marca muito parecido com Moto Club, que a gente enfrentou no fim de semana passado. A gente vai ver o vídeo e vou ver como é o funcionamento deles", contou.

