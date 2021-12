Afastado no Bahia, Adriano MJ desabafa em rede social

O atacante Adriano Michael Jackson, afastado do time principal do Bahia desde maio, postou uma imagem em sua conta no Facebook na terça-feira, 16, com algumas fotos de bons momentos no time, declarando amor ao tricolor e dizendo estar "com muita saudade de voltar aos gramados".

Repatriado pelo Esquadrão no início do ano, Adriano não reeditou seu bom futebol apresentado na Série B, em 2010, quando ajudou no acesso do clube à elite do Brasileirão e hoje segue treinando em turno oposto aos companheiros.

Adriano foi revelado na base do próprio clube e passou por Ceará e América-RJ antes de ser contratado pelo Fluminense. Em 2010 foi emprestado ao Bahia, onde foi artilheiro do time na Segundona daquele ano com 15 gols.

No ano seguinte foi emprestado pelo time carioca ao Palmeiras, onde teve rápida passagem, e acabou sendo negociado para o futebol chinês. No começo desta temporada foi contratado pelo Bahia mas, com atuações aquém das mostradas em 2010, Adriano passou a maior parte do primeiro semestre no banco de reservas e acabou afastado pela diretoria do tricolor.

Confira a mensagem deixada pelo jogador em sua conta na rede social:

"Momentos que marcaram e deixaram saudade. Muito bom vestir essa camisa e gerar alegrias a esse time que sempre amei, mas, pena que o amor não é o suficiente no meio do futebol. Muita saudade de voltar aos gramados e fazer o que mais gosto, que é jogar, mas guerreiro que é guerreiro nunca desiste da luta e eu vou até o fim com minha consciência limpa que sempre cumpri com dignidade meu papel como profissional.

A vida é uma escola e tudo serve como lição. Com a consciência limpa eu agradeço aos meus fãs e amigos pelo apoio e consideração, pois quem me conhece sabe da minha conduta. Sempre tive disciplina e responsabilidade no meu trabalho. Indisciplina nunca foi sinônimo de desculpa, nem de falta de argumentos. Mas,ta tranquilo, pq tenho fé em Deus e na sua justiça. Quero resolver logo essa situação, da melhor maneira e seguir meu caminho na boa."

adblock ativo