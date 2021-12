Afastado, Diego Macedo diz: "Isso aqui está uma merda'

Sequer relacionado pelo interino Charles Fabian para enfrentar o Corinthians, Diego Macedo deixou o treino desta terça-feira, 5, disparando contra a direção. Pouco depois, foi anunciado que o lateral-direito não jogará mais pelo Tricolor na temporada.

Ao ser preterido no coletivo pelo garoto Railan, Diego bradou ao sair do gramado: "Isso aqui está uma merda, está uma bosta. Vou pedir pra sair". Segundo a assessoria de comunicação, ele já tinha sido comunicado de que seria afastado antes do treino e a decisão não teve relação com o incidente.

Na coletiva, Charles Fabian falou em "questões pontuais" para deixar alguns jogadores de fora da partida. Questionado sobre o episódio com Diego, o interino se disse surpreso. "Estou tomando conhecimento agora. O Bahia tem quatro laterais. Só um vai ficar satisfeito", disse. Porém, condenou a atitude do atleta. "Os jogadores têm que pensar no grupo. Aqui no Bahia nenhum atleta que pensar só nele pode trabalhar com o grupo. Se ele fez isso, não pode trabalhar aqui", disse.

Diego tem contrato com o Bahia até o final do ano e já está em negociações avançadas para se transferir para o Joinville.

