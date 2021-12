Advogados denunciam presidente do Bahia em Brasília

Alvo de constantes protestos da torcida em Salvador, o presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, virou alvo de denúncia nesta quinta-feira, 25, em Brasília.

Os advogados baianos Antonio Rodrigo Machado e Marcus Tonnae Silva, que moram na capital do País, levaram ao Procurador Geral da República, Roberto Gurgel, uma notícia-crime que acusa o presidente de praticar estelionato, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.

Com base em notícias veículadas na imprensa, Antonio e Marcus questionam a falta de transparência e abertura do clube, além de um susposto envolvimento com a empresa Calcio.

A dupla de advogados pede a Roberto Gurgel que investigue a denúncia e que abra um inquérito civil para apurar o caso.

O processo também cita o gestor de futebol Paulo Angioni, o coordenador da divisão de base Newton Mota e o delegado André Garcia, que também é um dos donos da Calcio.

