Adversários veem o Bahia como um time forte, diz Neto

Uma das poucas (senão única) contratação feita pelo Bahia para a Série A que caiu nas graças da torcida tricolor, o lateral Neto comemora sua rápida adaptação ao futebol brasileiro, após uma longa passagem pelo futebol grego.

Aos 30 anos, o jogador diz estar feliz no clube baiano, além de exaltar os companheiros de time. Para o lateral, o Bahia recuperou o seu prestígio com os adversários após passar sete anos nas divisões inferiores do futebol nacional.

"Pegue o nosso elenco: a maioria já jogou em time grande. O time passou muitos anos na segunda divisão, mas todos sabem a estrutura que o Bahia tem hoje. O Titi jogaria em qualquer time grande. Lomba, pra mim, é um dos três melhores goleiros do Brasil. E o Souza é um centroavante que faz muitos gols, poderia ter mais se tivesse uma sequência bacaba. No banco tem Kléberson, Fabinho, Mancini. Os adversário já nos veem como um time forte"

Sobre o confronto contra o Cruzeiro no próximo domingo, 11, Neto acha que o Bahia tem condições de surpreender o time mineiro e conquistar os três pontos fora, assim como o Santos conseguiu na goleada por quatro a zero na última rodada.

"Hoje o futebol brasileiro tem essas travessuras dos clubes visitantes, fizemos isso contra o Vasco, porque não contra o Cruzeiro? Assistimos o jogo do Cruzeiro contra o Santos. Vamos tentar aproveitar algumas coisas dessa partida".

adblock ativo