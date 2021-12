Adversários domingo, Bahia e Cruzeiro lideram advertências

Na tabela, a diferença entre Bahia e Cruzeiro é de apenas três pontos. O tricolor é o 16º, com 40, enquanto a Raposa tem 43 e está em 13º. A briga por uma melhor posição no certame e a chance de se afastar de vez da ameça do rebaixamento - o tricolor está a quatro pontos do Z-4 e o Cruzeiro, a sete -, poderia resumir o quão tenso será o embate de domingo, em Minas.

Porém, há outros elementos que corroboram para a previsão de jogo acirrado. De acordo com números do DataFolha, o Cruzeiro lidera o ranking dos times que mais receberam cartões no certame. Soma 108 (102 amarelos e 6 vermelhos). Ainda está no topo de faltas cometidas por partida: 21,9 em média. O Bahia é o terceiro na lista dos cartões. Ao todo, acumula 97 (96 amarelos e 1 vermelho).

Ou seja, é de se esperar uma partida com forte marcação e embolada no meio-campo. "O Cruzeiro marca forte e comete muitas faltas. Será um jogo pegado, chato e que num vacilo pode ser definido. Espero que a nosso favor", afirma Fabinho. Com passagens pelo clube mineiro, entre 2009 e 2011, o volante, que briga com Kléberson e Victor Lemos pela vaga de Diones (suspenso), ressalta que o tricolor pode usar a seu favor o cenário sombrio vivido atualmente pelo rival.

Enquanto o Bahia findou diante da Portuguesa um jejum de seis partidas sem vencer, o Cruzeiro perdeu os últimos três jogos. O atual técnico Celso Roth tem os dias contados no clube. Comanda o time apenas até o final do certame. Em sua vaga, Marcelo Oliveira é o favorito para assumir em 2013.

Como se não bastasse, os mineiros são bons anfitriões. Em 17 partidas como mandante, venceram apenas sete. "Sei bem o que é a pressão lá. A torcida cobra bastante. Eles não estão num bom momento e isso pode nos ajudar. Vamos com o intuito de vencer e afastar de vez a ameaça de queda", ressalta Fabinho, que no Cruzeiro foi vice da Libertadores em 2009.

Ávine no campo - Na última quarta-feira, 7, o técnico Jorginho fez apenas uma atividade tática com o grupo. O atacante Souza e o lateral Jussandro chegaram a descer ao campo 1 do Fazendão. Porém, foram poupados. Fizeram um trabalho à parte na academia. Hoje, a novidade do treino será Ávine, que não tem previsão de retorno aos jogos, mas fará um trabalho de readequação física no gramado.

