Adversário do Bahia é especialista em jogos-treino

É sexta-feira. Craques como Lionel Messi, Frank Ribery e Didier Drogba já tiraram as chuteiras para descansar após mais uma rodada da Liga dos Campeões da Europa.

Hoje eles saem de cena para aventureiros como Ivanildo, Tito e Joelan ganharem destaque no primeiro jogo-treino do Bahia na intertemporada decorrente da eliminação precoce na Copa do Nordeste.

Os três atuam no Atlântico Esporte Clube, que, em duelo às 9 da manhã, no Fazendão, servirá de sparring (parceiro de treino de boxeador em preparação para combates) do tricolor, em atividades visando à estreia no Baianão, dia 20 de março. Algo que o Atlântico faz com frequência. Em 2012, realizou dois jogos-treino com o Bahia e quatro com o Vitória.

O técnico do Bahia, Jorginho, queria enfrentar um time páreo ao Esquadrão, mas lamentou o fato de apenas equipes amadoras estarem disponíveis. Mas peraí, Jorginho! O Atlântico não é amador, embora até se comporte como tal. Fundado em 2001, o clube filiado à Federação Bahiana de Futebol só disputou três torneios profissionais na sua história, nenhum de expressão (leia detalhes abaixo), e, sem objetivo claro em 2013, tem agendado treinos no Sítio do Caju - CT na Estrada do CIA - apenas três vezes por semana. "Queremos disputar a Segundona do Baiano, mas a Federação não nos colocou entre os participantes. Vamos ver se há uma desistência", espera o gerente Erivaldo Nobre.

Auxílio-transporte - Na última quinta-feira, 21, nem iria ter treino, mas o técnico Éder Rodrigues, a pedido da reportagem, conseguiu reunir a galera. Entre os jogadores, que recebem apenas um auxílio para pegar transporte, o mais conhecido é o lateral Bruno Lopes, revelado na base do Bahia e que chegou a atuar como profissional, em 2007.

Ele fala sobre a expectativa do Atlântico para o jogo de hoje: "Para o Bahia vai ser bom, pois vai pegar um time que vai dar testa. Eles podem ter certeza de que não vão encontrar facilidade. E, para nós, há uma motivação muito grande em enfrentar um grande clube e, quem sabe, ter uma chance lá".

Só é bom ter cuidado com as chuteiras. "No jogo-treino do ano passado, um jogador nosso, Flávio, teve a chuteira rasgada por Zé Roberto em uma dividida. Ele ficou de mandar um par pra compensar, mas nunca mandou", conta o técnico Éder Rodrigues, aos risos.

Nome: Atlântico Esporte Clube

Fundação: 2001

Mascote: Tubarão

Mando de campo: Estádio Municipal de Lauro de Freitas

Centro de Treinamento: Sítio do Caju, Estrada do CIA

Presidente: José Carlos Nascimento Rodrigues

Participações em Torneios profissionais: Segundona do Baiano (2001), Taça Estado (2002) e Seletiva para Segundona do Baiano (2012)

