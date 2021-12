Adu chega nesta quinta a Salvador para assinar com o Bahia

O Bahia está muito próximo de confirmar a contratação do meia norte-americano Freddy Adu. Em entrevista ao site da ESPN Brasil, o gestor de futebol do clube, Paulo Angioni, informou que o jogador de 23 anos desembarca em Salvador nesta quinta-feira, 21, pela manhã. Ainda na quinta, Adu deve passar por exames médicos e, caso seja aprovado, será oficialmente apresentado na sexta-feira no Fazendão.

A vinda de Adu, que estava no time do Philadelphia Union (EUA), está ligada com a saída de Kléberson, que vai para o time norte-americano. Ambos jogadores não vinham sendo utilizados em suas equipes. Para o Bahia, ainda há o benefício salarial na troca, pois Kléberson ganha mais que Adu. O volante brasileiro recebe do Esquadrão algo em torno de R4 150 mil, já o jovem meia norte-americano receberá um salário abaixo de R$ 100 mil mensais.

Eterna promessa? - Apesar do começo de carreira promissor, no qual foi considerado um dos jovens mais talentosos do futebol mundial, Adu não conseguiu dar continuidade em sua carreira. Tanto que, aos 23 anos, o Bahia será o décimo clube da sua breve carreira.

adblock ativo