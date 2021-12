Adriele conta detalhes da agressão; testemunha diverge

A suposta vítima de agressão do jogador Souza, do Bahia, deu na última quarta-feira, 19, mais detalhes do episódio ocorrido na madrugada da última terça, 18, em uma balada na casa do atacante em Villas do Atlântico, em Lauro de Freitas.

Em entrevista exclusiva para o programa 'Se Liga Bocão', apresentado por José Eduardo, na TV Record, Adriele dos Santos Cerqueira ratificou o depoimento concedido ao delegado Joelson Reis, na 23ª Delegacia de Polícia, e garantiu: "Vou dar continuidade ao processo, eu quero justiça!".

Na tarde da quarta, Adriele retornou à delegacia em Lauro de Freitas, levando o protocolo do exame de corpo de delito ao qual foi submetida. "Adriele veio aqui com dois advogados e vou intimar duas colegas indicadas por ela para dar depoimentos sobre o caso", revelou Reis.

Na entrevista que concedeu à TV, Adriele falou sobre o caso: "Fiquei o tempo todo no chão, eles [Souza e o amigo Cacau] não me deixavam levantar. Sou vítima e agora ele quer tirar uma de inocente", completou.

Uma testemunha, que não quis se identificar foi ao programa, acusou Adriele de estar mentindo. "Foi ela quem causou todo esse problema. Se machucou o pé, foi chutando a porta da casa de Souza. Ela já não pode mais frequentar várias casas de shows em Salvador e em Villas do Atlântico, porque sempre faz barraco".

Adriele rebateu: "Essa pessoa que está aí (no programa) já deve ter sido corrompida. Eu que levei porrada, e estou com meu joelho e minhas costas raladas. O caso está nas mãos dos meus advogados e eles vão ver o que é melhor para mim", concluiu.

Depoimento de Souza - Joelson Reis informou que só na próxima semana vai intimar Souza para depor sobre o caso. "Na terça eu falei com ele [Souza] por telefone e o jogador se colocou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Na próxima semana, eu devo ouvi-lo aqui na delegacia", confirmou o delegado, que também vai ouvir os jogadores Marcelo Lomba e Titi, citados no processo.

Na quarta-feira, o Caveirão treinou normalmente no Fazendão, em dois turnos, e ficou de boca fechada sobre o episódio. Contudo, por meio de uma nota à imprensa, ele negou a agressão: "Posso garantir que não agredi essa moça e jamais faria algo do tipo. As pessoas que estavam lá podem confirmar a minha versão".

O assessor de imprensa do Bahia, Jayme Brandão, informou que Souza - que geralmente fala uma vez por semana - não iria dar entrevistas, nem sobre o caso ou mesmo quanto à partida do próximo domingo, às 18h30, em Porto Alegre, contra o Internacional.

