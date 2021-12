Adriano volta ao Bahia e já treina parte física

Adriano "Michael Jackson" está de volta ao Bahia: na tarde desta terça-feira, 29, um dia depois da confirmação do seu acerto com o time baiano, o jogador foi flagrado no Fazendão vestido com uniforme de treino do Tricolor.

Contudo, segundo informações da assessoria de imprensa do clube, o atacante ainda não será apresentado oficialmente nesta terça, como era previsto, porque o termo de empréstimo, que deve ser enviado pelo Dalian Shide, da China, ainda não chegou.

Assim como na última segunda-feira, 28, Adriano voltou a se submeter a exames médicos no Fazendão. Ainda em busca do melhor da sua forma física, o atacante treinou à parte dos demais atletas, em trabalhos específicos na academia de musculação.

Além de "Michael Jackson", o Esquadrão também acerta os últimos detalhes com o meia argentino Paulo Rosales, que atuava pelo Independiente, da Argentina.

