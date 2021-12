Adriano Michael Jackson: "Tô sem ânimo"

Dia de treino só para reservas no Fazendão. Entre eles está o atacante Adriano Michael Jackson, contratado para reviver os belos dias da Série B de 2010, quando foi destaque da campanha de acesso do Bahia.

Os momentos de glória, porém, estão longe. Desde que retornou ao Esquadrão, para a disputa do Estadual deste ano, o jogador atuou em cinco oportunidades - quatro como titular - e não balançou a rede. "Tô sem ânimo", justificou nesta segunda, 15, ao sair da atividade.

A declaração se explica pelos últimos acontecimentos. Com o desempenho aquém do esperado e a saída do técnico Jorginho após o 5 a 1 sofrido no Ba-Vi da Arena Fonte Nova, Adriano perdeu a posição.

O auxiliar técnico Eduardo Barroca, que trabalhou como interino no duelo com o Maranhão, pela Copa do Brasil, o colocou no banco. E sugeriu que Joel Santana fizesse o mesmo no domingo, 14, contra o Vitória da Conquista.

Logo após a partida em São Luís, na qual nem entrou em campo, o jogador chutou o balde em entrevista à rádio Transamérica. "Não sei quem é esse treinador nem que time ele treinou. Palhaçada!", bradou, em referência a Barroca.

Ontem, depois do coletivo entre reservas e atletas da base, o auxiliar chamou Adriano para lavar roupa suja. A conversa transcorreu aparentemente de forma tranquila, mas o atacante subiu as escadarias do Fazendão de cabeça baixa.

Abordado pela reportagem, revelou o seu desânimo e reclamou da forma como foi sacado. "Me tiraram do time sem dar uma justificativa", queixou-se ele, que não se alongou muito ao comentar o bate-papo com Barroca: "Ele me pediu desculpas, eu também, e ficou tudo certo. Sem problema".

Sobre seu desempenho em 2013, Michael Jackson mostrou não concordar com as críticas que sofreu pelas atuações. "O que estava faltando era um pouco mais de entrosamento, mas eu estava bem, sim", argumentou o jogador.

E ele ainda seguiu lamentando: "O ambiente aqui está muito bom. Eu me dou bem com todo mundo, dou risada... Aí acontece isso". No fim, ele até tentou deixar uma mensagem mais positiva, de esperança. Não chegou a convencer: "Vou melhorar, vou melhorar... mas acho que vai demorar pra caramba".

