Adriano marca dois gols em coletivo contra reservas do Bahia

O atacante Adriano Michael Jackson foi o destaque do coletivo entre titulares e reservas do Bahia, disputado nesta sexta-feira, 1, no Fazendão. Adriano marcou dois gols na vitória de 2 a 1 dos titulares. Ryder descontou para a equipe reserva.

Outro destaque da atividade foi uma troca na defesa do tricolor baiano. Até então titulares, Danny Morais treinou durante todo o coletivo entre os reserva. Em seu lugar, se revezaram Brinner e Demerson. Mais duas mudanças foram feitas por Jorginho no time titular: Magal entrou no lugar de Jussandro durante a atividade, assim como Marquinhos Gabriel substituiu o meia argeninto Paulo Rosales.

Com essas mudanças, os titulares treinaram com: Marcelo Lomba; Neto, Brinner (Demerson), Titi e Jussandro (Magal); Fahel, Diones, Hélder e Rosales (Marquinhos); Adriano e Obina. Já os reservas jogaram com: Omar; Pablo, Danny Morais, Demerson (Diego) e Magal (Jussandro); Toró, Feijão, Kléberson (Railan) e Zé Roberto (Jéferson); Ryder e Souza.

O meia Anderson Talisca e Ítalo Melo fizeram trabalho para ganhar massa muscular na academia. Já o lateral Ávine fez um trabalho físico específico no campo.

