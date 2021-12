Adriano faz exames e está mais perto do Bahia

Depois de ter feito sucesso no Bahia em 2010, o atacante Adriano "Michael Jackson" finalmente acerta a sua volta ao Tricolor: nesta segunda-feira, 28, o jogador esteve no Fazendão e já realizou exames médicos.

Informações dão conta de que o atacante, que pertence ao Dalian Shide, da China, acertará contrato de empréstimo até o final do ano com o time baiano. A negociação dependeria apenas da chegada dos documentos de liberação que o clube chinês precisa enviar.

Mas, de acordo com a asessoria de imprensa tricolor, Adriano já deverá ser apresentado oficialmente pelo clube na tarde desta terça-feira, 28.

Além de "Michael Jackson", o Bahia também acerta os últimos detalhes com o meia argentino Paulo Rosales, que atuava pelo Independiente.

Treino regenerativo - Enquanto Adriano era examinado no Fazendão, o elenco principal do Bahia participava de um treino regenerativo, numa academia de Fortaleza. Os jogadores do Esquadrão voltarão ao batente às 16h desta terça-feira, 29.

