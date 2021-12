Adriano é destaque em goleada do Bahia em amistoso

O atacante Adriano Michael Jackson foi o destaque no amistoso do Bahia nesta sexta-feira no Fazendão, quando o Esquadrão goleou por 7 a 0 o Atlântico, equipe da Segunda Divisão do Baiano.

Adriano que só atuou na segunda etapa da partida, marcou dois gols. Os outros tentos foram marcados por Souza, Fahel, Diones, Ryder e Obina.

Na primeira etapa, o técnico Jorginho escalou o time considerado reserva, que teve dificuldades e acabou vencendo por apenas 1 a 0 o Atlântico, com um gol de Souza. Nesta parte da atividade, Jorginho escalou o Bahia com: Omar; Pablo, Brinner (Diego), Demerson e Magal; Anderson (Railan), Kléberson, Jéferson e Zé Roberto; Matheus e Souza.

Já na segunda parte, o time considerado titular marcou seis gols contra o frágil Atlântico. Adriano(duas vezes), Fahel, Diones, Ryder e Obina marcaram os gols. A equipe que pode ser considerada titular escalada por Jorginho foi formada por: Marcelo Lomba(Douglas Pires); Neto, Danny Morais, Titi(Brinner) e Jussandro; Fahel, Diones, Hélder (Railan) e Paulo Rosales (Ryder); Adriano e Obina.



